Логотип компании по поставкам промоборудования

# 1 — $ 70

Компания занимается поставкой промышленного оборудования и запчастей по всему миру. Названия пока нет. Нужен для нее логотип (и идея для названия).

Дополнение:

В плане цвета не хотелось бы слишком тусклых цветов - можно ориентироваться на товарные знаки "билайн", "тинькофф". Так же просьба не зацикливаться только на шестеренках - попробуйте придумать некое не банальное слово, связанное с промышленностью и обыграть его.

Из понравившихся названий (наш внутрифирменный креатив) - daprom и rumatika. Хотелось бы увидеть что-то в этом направлении.

Спасибо!