Логотип компании по поставкам промоборудования

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок1332 просмотра
#1$70

Компания занимается поставкой промышленного оборудования и запчастей по всему миру. Названия пока нет. Нужен для нее логотип (и идея для названия).

Дополнение:

В плане цвета не хотелось бы слишком тусклых цветов - можно ориентироваться на товарные знаки "билайн", "тинькофф". Так же просьба не зацикливаться только на шестеренках - попробуйте придумать некое не банальное слово, связанное с промышленностью и обыграть его.

Из понравившихся названий (наш внутрифирменный креатив) - daprom и rumatika. Хотелось бы увидеть что-то в этом направлении.

Спасибо!

7 лет назад
Vikrupnov
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
7 лет назад
#1
Делал конкурс на логотип для очень привередливого заказчика. Из большинства присланных работ заказчику почти все не нравилось - тяжелый случай((( Но Виктория предложила два варианта логотипа, и, о чудо, заказчику понравились оба! Потребовались совсем небольшие доработки, чтобы довести исходную концепцию до идеала. Работой Виктории доволен на все 120%, в следующий раз скорее всего обращусь сразу напрямую к ней. Разумеется, мои наилучшие рекомендации одному из лучших дизайнеров логотипов на Веблансере!
Рекомендую Виктора, как прекрасного заказчика. Спасибо за интересный конкурс и приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
7 лет назад
#1
ТОП-10
Логотипы и Знаки