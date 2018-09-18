Логотип для интернет-магазина

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Завершен16 заявок213 просмотров

В настоящий момент работаю над созданием интернет -магазина - куклы Реборн и одежда для кукол-Реборн. Название интернет-магазина выбрала максимально общее без привязки к куклам ( на случай, если тематика изменится) - Территория Радости.

Соответсвенно, нужен логотип на эту тему

 По стилю/ личным предпочтениям - мне нравится логотип в духе   www.girlsdolls.ru

7 лет назад
guest_15363283498079
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад
$66
2 дня
Escrow
Я обратилась к Светлане по разработке логотипа. Качеством работы осталась полностью довольна, в итоге окончательный выбор пришелся на предложенный сразу Светланой вариант без дальнейших доработок. Работа выполнена в срок. Рекомендую
Лола, благодарю вас за интересный и добрый проект! Мне было приятно сотрудничать с вами :)

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад