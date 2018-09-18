Логотип для интернет-магазина

В настоящий момент работаю над созданием интернет -магазина - куклы Реборн и одежда для кукол-Реборн. Название интернет-магазина выбрала максимально общее без привязки к куклам ( на случай, если тематика изменится) - Территория Радости.

Соответсвенно, нужен логотип на эту тему

По стилю/ личным предпочтениям - мне нравится логотип в духе www.girlsdolls.ru