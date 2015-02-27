Перевод текстов с/на английский, русский, украинский языки
Языки: английский, русский, украинский.
Образование
- Донецкий государственный университет управления, Менеджмент внешнеэкономической деятельности. Степень магистра по специальности "менеджмент внешнеэкономической деятельности".
- Донецкий национальный университет, Факультет иностранных языков, перевод (английский, немецкий). Степень специалиста по специальности "перевод".
Опыт ведения сайтов игровой, автомобильной, компьютерной тематики с поиском, переводом и оформлением статей.
Опыт расшифровки и перевода аудио и видео-файлов на английском языке (ролики YouTube, мультфильм).
Портфолио: https://www.fl.ru/users/tepladarynka/
Эл. почта: [email protected]
Skype: tepla_darynka
Телефон: +38 (050) 2557359; +7 (980) 5221184
Отзывы на старом аккаунте: http://www.weblancer.net/users/tepladarynka/reviews/?type=positive
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Качество переводов - отличное, соотношение цена/качество вообще идеальное. К тому же еще очень приятный в общении человек. С удовольствием буду работать по другим проектам.
Ответный отзыв
Один из самых приятных заказчиков, с которыми приходилось работать! Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата своевременная. Надеюсь продолжать сотрудничество и в дальнейшем.
Переводы
1 отзыв
$2/час
от $2от 1 дня
#215
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#446