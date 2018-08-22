Дам текст, расскажу как сделать - нужно сделать блок с тарифными планами, будет 3-5 пунктов, названия планов и кнопки заказа. Нужно сделать сегодня, срочно.
Создание дропшипинг магазина на системе Insales или другой
Создать свой дизайн магазина на платформе типа insales
Продажи дропшиппинг
Подключение к дропшиппинг поставщикам, первое наполнение товаров
Установка и настройка системы оплаты, доставки и всех других необходимых настроек
Первичная регистрация сайта в поиске, первичное SEO и основные настройки продвижения
Заявки фрилансеров
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