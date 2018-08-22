Нужно нарисовать блок с 3-мя тарифными планами

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок212 просмотров

Дам текст, расскажу как сделать - нужно сделать блок с тарифными планами, будет 3-5 пунктов, названия планов и кнопки заказа.

Нужно сделать сегодня, срочно. 

7 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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