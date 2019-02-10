Разработка дизайна для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен94 заявки572 просмотра

Всем привет!

Необходимо нарисовать дизайн для нового сайта (Landing page). Сайт будет по слаботочным системам (спутниковое ТВ, кабельные сети интернет и видеонаблюдение). Необходимо дизайн сделать современным читабельным и запоминающимся. 

Главная страница будет состоять из следующих блоков: первый экран, наши работы, сотрудники, наши клиенты, благодарственные письма,  наша компания в цифрах, кнопка захвата (плюс-минус что-то может добавиться).

По трем основным направлением компании будут отдельные вкладки (интернет, телевидение и видеонаблюдение). По ним также нужно будет сделать дизайн, так как рекламу будем направляться по запросам клиентов). Также будут вкладки где будет просто текст это вкладки О нас, Контакты, Наши работы,   

По дизайну нужно сделать примерно как этот сайт (цветовая гамма, структура, но дизайн нужно сделать немного лучше. копировать не нужно):

http://alp12.kz

Со своей стороны предоставим детальное ТЗ и текст. По возможности фото, для дизайна нужно будет подбирать с интернета. 

Напишите, пожалуйста, Вашу стоимость и сроки.

С уважением,

Сырым 

7 лет назад
SyrymK
Сырым 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$380
22 дня
Александр, выполнил работу очень качественно и в срок! Мы с командой высоко оценили дизайн сайта. Сайт получился современным и самое главное продающим. Мы на 200% процентов уверены что количество заявок с сайта увеличиться как минимум в 3 раза! Рекомендую Александра, как высокопрофессионального интернет маркетолога и дизайнера! Готовы работать с Александром на долгосрочной основе.
Было интересно и приятно работать над проектом. Сырым хорошо ставит задачу, прислушиваются ко мнению исполнителя. Оплата по договоренности в срок. Приятный в общении человек. Рекомендую и с удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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