Разработка дизайна для сайта

Всем привет!

Необходимо нарисовать дизайн для нового сайта (Landing page). Сайт будет по слаботочным системам (спутниковое ТВ, кабельные сети интернет и видеонаблюдение). Необходимо дизайн сделать современным читабельным и запоминающимся.

Главная страница будет состоять из следующих блоков: первый экран, наши работы, сотрудники, наши клиенты, благодарственные письма, наша компания в цифрах, кнопка захвата (плюс-минус что-то может добавиться).

По трем основным направлением компании будут отдельные вкладки (интернет, телевидение и видеонаблюдение). По ним также нужно будет сделать дизайн, так как рекламу будем направляться по запросам клиентов). Также будут вкладки где будет просто текст это вкладки О нас, Контакты, Наши работы,

По дизайну нужно сделать примерно как этот сайт (цветовая гамма, структура, но дизайн нужно сделать немного лучше. копировать не нужно):

http://alp12.kz

Со своей стороны предоставим детальное ТЗ и текст. По возможности фото, для дизайна нужно будет подбирать с интернета.

Напишите, пожалуйста, Вашу стоимость и сроки.

С уважением,

Сырым