Header illustration для лендинга

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка108 просмотров

Задача: сделать header illustration для этого лендинга https://try.leadchat.com/leadchat-new/a.html

Стиль аналогичен шапке отсюда https://www.growbots.com/ , скриншот-  http://prntscr.com/klq1kq

Размеры 1117х311. 

Шапка должна отображать суть сервиса leadchat, а именно продажу аутсорсингового отдела лидогенерации, работающего через лайвчат. Основной посыл: Мы делаем клиентам деньги. 

По цветам ориентироваться на логотип лендинга - http://prntscr.com/klq1ue.

Срок 3 дня. 

Лидогенерация
7 лет назад
olifervlad
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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