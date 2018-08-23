Создать лендинг (включая разработку дизайна)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок184 просмотра

По описанию продукта нужно разработать броский дизайн и сверстать лендинг. Косметическая продукция по уходу за телом из Швейцарии.

7 лет назад
mir-just
Евгения 
33 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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