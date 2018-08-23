Доброго времени суток. Нам необходимо разработать дизайн для страницы "Портфолио". Пример дизайна Вы можете увидеть здесь: http://themove.kz/move3/ Планируется кожаный фон, прошитый золотыми нитками.(пример во вложении) Нам нужен стильный современный и солидный ...
Создать лендинг (включая разработку дизайна)
По описанию продукта нужно разработать броский дизайн и сверстать лендинг. Косметическая продукция по уходу за телом из Швейцарии.
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