Сделать дизайн новой страницы в стиле готового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки303 просмотра

Нужно сделать дизайн, в стиле сайта, одного экрана на главной странице и страницы service, немного позже еще нескольких страниц.

Детали в личные сообщения. Оставляя заявку кидайте ссылки на 2 последних работы и 3 лучших работы.

7 лет назад
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

astropilot
Евгений 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$110
10 дней
Все отлично, всегда на связи. Рекомендую!
Прекрасный заказчик. Четко поставил задачу, все правки вносились по делу. Все время на связи и приятен в общении. Настоятельно рекомендую!

Заявки фрилансеров

astropilot
Евгений 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад