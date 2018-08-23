Дизайн инста-визики

В инстаграме есть возможность в подпись добавлять ссылку.

Вот есть 2 инставизики:

http://whatssapp.kz/DreamTeamShop/

http://www.whatssapp.kz/test2/

Их дизайн конечно же ужасен.

Сейчас мы делаем такие. Нужно по этому шаблону нарисовать новую, чтобы было контрастно, иконки чтобы были оригинального цвета.

Визитка в основном будет открываться на мобильнике, но и на десктопе нужно чтобы было все аккуратно.

Задача: Нарисовать шаблон инста-визитки.

Формат: psd