Разработать фирменный стиль для Youtube канала

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Закрыт9 заявок201 просмотр

Необходимо разработать фирменный стиль для детского Youtube канала: обложка, лого, шаблон заставки. 

Оставляйте свои предложения, примеры работ и стоимость. 

7 лет назад
svetlana_mrs
47 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров