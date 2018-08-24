Криптовалюты: проект-прототип

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок180 просмотров

Нужен проект-прототип для нового сайта о криптовалютах. Есть список страниц и примерное представление того, что на них должно находиться. Есть несколько сайтов-примеров.

Ваша задача: продумать что и как на этих страницах будет располагаться. Сделать прототип, по которому будет разрабатываться сайт.

Например, есть страница с таблицей - рейтинг бирж. Так вот вам нужно изобразить эту таблицу и придумать название колонок и соответсвенно какое содержимое будет в них находиться.

Работа творческая.

Обязательное требование к исполнителю: опыт в работе/понимание тематики криптовалют, ico, бирж и тд.

В заявке обязательно указывайте цену и сроки!

7 лет назад
Vettalki
Виталий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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