Необходимо сделать редизайн существующего сайта в соответствии с техническим заданием и прототипом. Информацию по разработке сайта можно найти по ссылкам: https://drive.google.com/open?id=1kCG2AetT63umIWfpSEG_7UzowRc8OuTYsvbxYUeREw4
Криптовалюты: проект-прототип
Нужен проект-прототип для нового сайта о криптовалютах. Есть список страниц и примерное представление того, что на них должно находиться. Есть несколько сайтов-примеров.
Ваша задача: продумать что и как на этих страницах будет располагаться. Сделать прототип, по которому будет разрабатываться сайт.
Например, есть страница с таблицей - рейтинг бирж. Так вот вам нужно изобразить эту таблицу и придумать название колонок и соответсвенно какое содержимое будет в них находиться.
Работа творческая.
Обязательное требование к исполнителю: опыт в работе/понимание тематики криптовалют, ico, бирж и тд.
В заявке обязательно указывайте цену и сроки!
Заявки фрилансеров
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