Криптовалюты: проект-прототип

Нужен проект-прототип для нового сайта о криптовалютах. Есть список страниц и примерное представление того, что на них должно находиться. Есть несколько сайтов-примеров.

Ваша задача: продумать что и как на этих страницах будет располагаться. Сделать прототип, по которому будет разрабатываться сайт.

Например, есть страница с таблицей - рейтинг бирж. Так вот вам нужно изобразить эту таблицу и придумать название колонок и соответсвенно какое содержимое будет в них находиться.

Работа творческая.

Обязательное требование к исполнителю: опыт в работе/понимание тематики криптовалют, ico, бирж и тд.

В заявке обязательно указывайте цену и сроки!