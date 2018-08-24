Редизайн сайта

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Закрыт42 заявки338 просмотров

Нужно сделать редизайн сайта с возможностью оставить ссылочную целостности, т.е. функционал максимально сохранить, а дизайн осовременить.

7 лет назад
doslab
Булат 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров