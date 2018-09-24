Дизайн страницы

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Завершен1 заявка112 просмотров

Дизайн внутренней страницы

красиво оформить 3 картинки и обложку. 

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$10
1 день
Рекомендую Алексея как ответственного исполнителя
Приятно работать с хорошими людьми!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад

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