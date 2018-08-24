Сделать редизайн сайта детского фотографа, детская тематика

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Закрыт18 заявок183 просмотра

Требуется сделать новый дизайн сайта www.foto-detstvo.com: на главной странице на нейтральном приятном фоне должны будут размещены подписанные воздушные шарики, которые будут служить кнопками  для перехода на конкретные страницы с описанием продукта, фото и ценой. Всего около 11 кнопок-шариков

7 лет назад
chygma
Марина 
42 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров