sveta_leto

Светлана Гришкова sveta_leto

 
34 годаУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Контент-менеджмент, копирайтинг, SEO.

Доброго времени суток!

Предлагаю следующие виды услуг:

1. Составление семантического ядра сайта, продвижение сайтов в поисковых системах (SEO) в Украине - Google.com.ua, Yandex.ua и России - Yandex.ru.

2. Ведение рекламных кампаний в сервисах Google Adwords и Yandex Direct.

3. Написание контента (рерайт, копирайт, SEO) для сайтов с целью увеличения их релевантности.

4. Контент-менеджмент - наполнение интерент-магазинов товарами, описаниями товаров.

В работе мне помогают:

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1. Порядочность, честность, ответственность.

2. Знание HTML, CSS, Photoshop.

3. Опыт работы с различными CMS (Wordpress, Joomla, OpenCart, EC Shop и др.)

4. Высшее образование (журфак ДНУ, 2011).

4. Умение доводить начатое дело до конца.

5. Опыт работы интернет-маркетологом и журналистом.

6. Желание работать.

WordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaPhotoshopСемантическое ядроGoogle Ads
Отзывы заказчиков
vasyakrn
Василь 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Написать 5 текстов
Дуже радий що вибрав іменно її. Тексти напечатала за пів дня і можна оплатити на карточку Приват Банку
Порядочный заказчик, требования адекватные, всегда на связи, оплата работы всегда своевременная!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#966
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1430