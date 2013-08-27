Контент-менеджмент, копирайтинг, SEO.

Доброго времени суток!

Предлагаю следующие виды услуг:

1. Составление семантического ядра сайта, продвижение сайтов в поисковых системах (SEO) в Украине - Google.com.ua, Yandex.ua и России - Yandex.ru.

2. Ведение рекламных кампаний в сервисах Google Adwords и Yandex Direct.

3. Написание контента (рерайт, копирайт, SEO) для сайтов с целью увеличения их релевантности.

4. Контент-менеджмент - наполнение интерент-магазинов товарами, описаниями товаров.

В работе мне помогают:

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1. Порядочность, честность, ответственность.

2. Знание HTML, CSS, Photoshop.

3. Опыт работы с различными CMS (Wordpress, Joomla, OpenCart, EC Shop и др.)

4. Высшее образование (журфак ДНУ, 2011).

4. Умение доводить начатое дело до конца.

5. Опыт работы интернет-маркетологом и журналистом.

6. Желание работать.