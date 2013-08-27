Доброго времени суток!
Предлагаю следующие виды услуг:
1. Составление семантического ядра сайта, продвижение сайтов в поисковых системах (SEO) в Украине - Google.com.ua, Yandex.ua и России - Yandex.ru.
2. Ведение рекламных кампаний в сервисах Google Adwords и Yandex Direct.
3. Написание контента (рерайт, копирайт, SEO) для сайтов с целью увеличения их релевантности.
4. Контент-менеджмент - наполнение интерент-магазинов товарами, описаниями товаров.
В работе мне помогают:
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1. Порядочность, честность, ответственность.
2. Знание HTML, CSS, Photoshop.
3. Опыт работы с различными CMS (Wordpress, Joomla, OpenCart, EC Shop и др.)
4. Высшее образование (журфак ДНУ, 2011).
4. Умение доводить начатое дело до конца.
5. Опыт работы интернет-маркетологом и журналистом.
6. Желание работать.