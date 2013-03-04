Работа по копирайтингу и рерайтингу статей

Добрый день,

Нужен копирайтинг и рерайтинг. Специфика текстов (медицина, женские темы и т.п.)

Писать нужно грамотно и складно. И это главные требования. Т.е. если вы грешите громоздкими конструкциями, стилистическими, орфографическими и пунктуационными ошибками, то вы мне не подойдете.

По цене могу предложить: за рерайт — не более 1,5 у.е. за тыс. знаков.

По копирайтингу: не более 3–4 у.е. за тыс. знаков.

По оплате: постоплата. Т.е. вы мне высылаете текст, после этого я оплачиваю работу. Я не обману, просто так удобнее.

В заявке давайте ссылки на несколько ваших текстов. Также указывайте цены.