Работа по копирайтингу и рерайтингу статей

КопирайтингЗавершен1 заявка142 просмотра
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Добрый день,

Нужен копирайтинг и рерайтинг. Специфика текстов (медицина, женские темы и т.п.)

Писать нужно грамотно и складно. И это главные требования. Т.е. если вы грешите громоздкими конструкциями, стилистическими, орфографическими и пунктуационными ошибками, то вы мне не подойдете.

По цене могу предложить: за рерайт — не более 1,5 у.е. за тыс. знаков.

По копирайтингу: не более 3–4 у.е. за тыс. знаков.

По оплате: постоплата. Т.е. вы мне высылаете текст, после этого я оплачиваю работу. Я не обману, просто так удобнее.

В заявке давайте ссылки на несколько ваших текстов. Также указывайте цены.

11 лет назад
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
angi28
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
5 дней
Ангелина - очень хороший копирайтер. Тексты получаются складные и легкие. Все задания выполняются вовремя. Спасибо за работу!
Прекрасный заказчик с четкими требованиями и своевременной оплатой.
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