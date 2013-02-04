Для доработки книг по строительству каркасных домов требуется авторы, разбирающиеся в теме и имеющие опыт работы в строительстве. Обязанности: - написание отдельных глав в готовую книгу - доработка и анализ имеющегося материала - проиллюстрировать текст фотографиями с ...
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Добрый день, уважаемые коллеги!
В настоящее время проводится расширение штата компании «Клондайк». Требуются копирайтеры-специалисты, т.е. люди, разбирающиеся не во всех темах сразу, а в каких-то определенных. Что я понимаю под понятием «специалист»? Практический или теоретический опыт работы в какой-то области (например, много писали в прошлом на эту тему), профильное образование, увлечение и хобби, просто личный интерес. Например, я копирайтер, хорошо разбираюсь в следующих темах: логистика, транспорт и таможня (профильное образование, плюс опыт работы более 2-х лет в области рекламы услуг транспортных и логистических компаний, таможенных брокеров); бодибилдинг и пауэрлифтинг (занимаюсь с 2005 года); туризм (потому что люблю историю и географию, сам частенько куда-то выезжаю). Аналогичного я жду и от вас. Оплата 30—70 рублей/1000 здесь и сейчас, есть и более дорогие проекты, практикуем постатейную оплату (например, нужно написать статью размеров до 2000-х тысяч знаков, оплата 120 рублей). От вас требуется понимание, что такое уникальность и ключевые слова.
Мы не требуем предельной грамотности, т.к. исправление опечаток на совести корректора. Но если в каждом абзаце будет по три опечатки, восемь ошибок и по парочке несогласованных предложений, нас это также не устроит. Нам хотелось бы видеть людей, которые понимают, что самолеты и прочая техника не «живет», а люди не «функционируют», а наоборот, что лучше использовать фразу «одноименный фильм», чем фильм «соответствующего названия». Наконец, людей, просто читающих ТЗ и способных разобраться в выбранной тематике (нам не нужны юристы, ссылающиеся на законы Государственной думы Москвы, и копирайтеры, забывающие вставить половину ключей). Принимаем и обучаем новичков. Нам не нужны специалисты-многостаночники и элита, требующая по 500 р./1000. Клиенты, заказывающие по 1 000 000 в месяц просто не готовы платить за поддержку сайта по полмиллиона в месяц только копирайтеру, часто они сами столько не зарабатывают.
Итак, от вас адекватность. От нас – свободный рабочий график (мы не требуем, чтобы вы были доступны по 16 часов в сутки, включая выходные), произвольный объем работы, своевременная оплата. Доступные формы оплаты: Яндекс.Деньги, webmoney и, сейчас решаем, на банковскую карту.
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