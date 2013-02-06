Рерайт статей: Изготовление печатей, торты - 24К

$20
КопирайтингЗавершен34 заявки275 просмотров
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Необходим рирайт 24К текста на тему: "изготовление печатей и штампов", а так же "Торты на заказ"

11 лет назад
detroy
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Valeriya-ya
Валерия 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$20
3 дня
С Валерией очень приятно работать, работу выполнила в сроки, а самое главное очень качественно, планирую на длительное сотрудничество!
Прекрасный заказчик - моментальная проверка, оплата и отличное отношение! Надеюсь так же продолжать)
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