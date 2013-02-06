Рерайт статей: Изготовление печатей, торты - 24К

Тема - спортивная. Задачи: - составление контент - плана, - ориентировочно 5-7 постов / неделя. Выбираем кандидатов по: 1. Примерам групп – интересуют только специалисты по работе SMM. 2. Желательно Украина или Россия, но с возможностью оперативной ...
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Необходим рирайт 24К текста на тему: "изготовление печатей и штампов", а так же "Торты на заказ"
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