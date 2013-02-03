Копирайтер SMM

КопирайтингЗакрыт5 заявок264 просмотра
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Тема - спортивная.

Задачи:

- составление контент - плана,

- ориентировочно 5-7 постов / неделя.

Выбираем кандидатов по:

1. Примерам групп – интересуют только специалисты по работе SMM.

2. Желательно Украина или Россия, но с возможностью оперативной связи в рабочее время.

11 лет назад
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Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
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