Статьи для сайта земельной тематики

Нужно составить описание для городского интернет-магазина. Желательно, чтобы отзывы были. Указывайте свою цену за 1000 символов.
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Требуется написание статей (7 шт в неделю, можно по одной в день) на земельную тематику (Украина) для широкого круга пользователей. Предполагается долговременное сотрудничество.
Формат статьи: 2000 - 3000 знаков без пробелов (возможны циклы статей). Четкая структура, расчет на неспециалиста. Постановка проблемы, пути ее решения и выводы. Понятный и недлинный заголовок по сути. Ключевые слова. Стопроцентная уникальность. Грамотный текст.
Оплата: 2 долл. США за 1000 знаков без пробелов.
Подтемы:
- земля и строительство
- земля и сельское хозяйство
- земля и бизнес
А именно: «как сделать?», «что означает?», «какая технология?», «какие условия?», «какие ограничения?», «где найти?», «интересный опыт» (можно зарубежный), «идеи для бизнеса», «истории успеха», «техника и орудия труда», «почвы», «растения», «фермерство», «огородничество», «садоводство», «животноводство», «экоземледелие», «переработка растительных отходов», «рациональное хозяйствование», «сохранение плодородия», «перспективные технологии и культуры» (для Украины), «рациональное использование территории», «грунтовые воды», «осушение и мелиорация», «сохранение выращенной продукции», «подбор участков» и т.п.
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