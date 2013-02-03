Статьи для сайта земельной тематики

Требуется написание статей (7 шт в неделю, можно по одной в день) на земельную тематику (Украина) для широкого круга пользователей. Предполагается долговременное сотрудничество.

Формат статьи: 2000 - 3000 знаков без пробелов (возможны циклы статей). Четкая структура, расчет на неспециалиста. Постановка проблемы, пути ее решения и выводы. Понятный и недлинный заголовок по сути. Ключевые слова. Стопроцентная уникальность. Грамотный текст.

Оплата: 2 долл. США за 1000 знаков без пробелов.

Подтемы:

- земля и строительство

- земля и сельское хозяйство

- земля и бизнес

А именно: «как сделать?», «что означает?», «какая технология?», «какие условия?», «какие ограничения?», «где найти?», «интересный опыт» (можно зарубежный), «идеи для бизнеса», «истории успеха», «техника и орудия труда», «почвы», «растения», «фермерство», «огородничество», «садоводство», «животноводство», «экоземледелие», «переработка растительных отходов», «рациональное хозяйствование», «сохранение плодородия», «перспективные технологии и культуры» (для Украины), «рациональное использование территории», «грунтовые воды», «осушение и мелиорация», «сохранение выращенной продукции», «подбор участков» и т.п.