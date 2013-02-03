Рерайт описаний на строительную тематику

Необходим рирайт 24К текста на тему: "изготовление печатей и штампов", а так же "Торты на заказ"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим фрилансер(-ы) для рерайта описаний на следующую тематику: инструмент, сантехника, электрика т.д., все что связано со строительством.
Оплата 60 руб. за 1000 знаков.
Требования к рерайтингу:
Размер описаний ~1000 знаков.
Описания должны стремиться к 100% уникальности по Advego Plagiatus и быть максимально уникальными между собой.
Естественно, никаких орфографических и пунктуационных ошибок быть не должно.
Оплата с помощью Яндекс.Денег.
Работа не разовая, рерайтинг описаний на различную тематику будет нужен постоянно с различной интенсивностью.
Чтобы я мог оценить качество работы, необходимо выполнить тестовое задание (в прилагаемом файле). Размер описания 500-1000 знаков.
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