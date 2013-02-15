Требуются статьи (тематика - налоговые вычеты)

Добрый день.

Требуется около 20 статей, тематика - налоговые вычеты. Объем одной статьи ~2000. Примерные темы (возможно, немного поменяются):

1) вычет при покупке квартиры (имущественный вычет);

2) вычет за обучение;

3) вычет за лечение;

4) обзорная статья по налоговым вычетам.

Статьи должны быть написаны грамотно, легким слогом. Дорогой копирайтинг не нужен: статьи будут размещаться на сторонних ресурсах.

Приоритетны цена и время исполнения. Возможен выбор нескольких копирайтеров для выполнения задания частями, по 4 статьи на копирайтера.

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и цены - как на пакет, так и на его часть из 4-х статей.

Спасибо.