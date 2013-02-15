Требуются статьи (тематика - налоговые вычеты)

КопирайтингЗавершен17 заявок231 просмотр
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Добрый день.

Требуется около 20 статей, тематика - налоговые вычеты. Объем одной статьи ~2000. Примерные темы (возможно, немного поменяются):

1) вычет при покупке квартиры (имущественный вычет);

2) вычет за обучение;

3) вычет за лечение;

4) обзорная статья по налоговым вычетам.

Статьи должны быть написаны грамотно, легким слогом. Дорогой копирайтинг не нужен: статьи будут размещаться на сторонних ресурсах.

Приоритетны цена и время исполнения. Возможен выбор нескольких копирайтеров для выполнения задания частями, по 4 статьи на копирайтера.

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и цены - как на пакет, так и на его часть из 4-х статей.

Спасибо.

11 лет назад
ivcab
64 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
JohnConnor
Иван 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Сотрудничеством доволен: тексты грамотные, соответствуют ТЗ, сроки соблюдены. Человек обязателен и пунктуален, можно работать. Спасибо!
Спасибо за интересную работу!
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
11 лет назад
$16
2 дня
Все хорошо: сроки соблюдены, претензий по тексту нет. Елена всегда на связи, рабочие моменты согласуются очень быстро.
Самые лучшие впечатления о заказчике. Четко составленное ТЗ с подробным планом. Всегда на связи. Все рабочие вопросы решаются быстро. Тактичность, понимание, обязательность. Моментальная оплата. Рекомендую!
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