Автор книги по строительству каркасных домов

КопирайтингЗакрыт5 заявок334 просмотра
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Для доработки книг по строительству каркасных домов требуется авторы, разбирающиеся в теме и имеющие опыт работы в строительстве.

Обязанности:

- написание отдельных глав в готовую книгу

- доработка и анализ имеющегося материала

- проиллюстрировать текст фотографиями с фотостоков

Требования:

- знание темы

- четкое исполнение работ в указанные сроки

Условия:

- без предоплаты

- 90 росс. руб. за 1000 знаков с пробелами

- 10 руб. за подобранное фото со стока

- с автором заключается договор

- оплата на счет

- тестовое задание

Тестовое задание такое:

1. Составьте ориентировочное оглавление книги «Строительство каркасного дома».

2. Напишите небольшой отрывок книги (любой подраздел из составленного оглавления) на 1000 символов.

Отрывок должен быть по существу. Введение, заключение и прочие общие тексты в качестве тестового задания не принимаются.

Примеры книг издательства можно посмотреть на сайте: ideanomix.com

10 лет назад
Ideanomix
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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