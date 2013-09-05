Автор книги по строительству каркасных домов

Добрый день. Требуется около 20 статей, тематика - налоговые вычеты. Объем одной статьи ~2000. Примерные темы (возможно, немного поменяются): 1) вычет при покупке квартиры (имущественный вычет); 2) вычет за обучение; 3) вычет за лечение; 4) обзорная статья по налоговым ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для доработки книг по строительству каркасных домов требуется авторы, разбирающиеся в теме и имеющие опыт работы в строительстве.
Обязанности:
- написание отдельных глав в готовую книгу
- доработка и анализ имеющегося материала
- проиллюстрировать текст фотографиями с фотостоков
Требования:
- знание темы
- четкое исполнение работ в указанные сроки
Условия:
- без предоплаты
- 90 росс. руб. за 1000 знаков с пробелами
- 10 руб. за подобранное фото со стока
- с автором заключается договор
- оплата на счет
- тестовое задание
Тестовое задание такое:
1. Составьте ориентировочное оглавление книги «Строительство каркасного дома».
2. Напишите небольшой отрывок книги (любой подраздел из составленного оглавления) на 1000 символов.
Отрывок должен быть по существу. Введение, заключение и прочие общие тексты в качестве тестового задания не принимаются.
Примеры книг издательства можно посмотреть на сайте: ideanomix.com
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