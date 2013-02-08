Рерайт 10 текстов

$15
КопирайтингЗавершен29 заявок421 просмотр
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Рейрайт 10 текстов. Количество символов примерно от 1000 до 2000. Тексты все разные по размеру. Оплата по факту, 1z за 1000 символов. Связь Скайп. Сроки 3-4 дня. Тематика психология, бизнес.

11 лет назад
wl123
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
Morning93
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$15
3 дня
От работы с Анной остались только самые хорошие впечатления! Анна - великолепная копирайтер и рерайтер. Превосходный, простой и доступный слог, грамотность и высочайшая уникальность текстов выгодно отличают данного фрилансера от всех остальных. Из последних 50 копирайтеров и рерайтеров, с которыми приходилось работать Тупикина Анна (Morning93) - Абсолютно Лучшая! Очень рад, что однажды выбрал Анну исполнительницей проекта. Спасибо!!
Сергей - отличный заказчик! Очень надежный и порядочный человек, задание формулирует предельно понятно, всегда на связи, оплата приличная и мгновенная. Работать с ним одно удовольствие! Рекомендую всем, кто дорожит своим временем и ценит сотрудничество на достойном уровне.
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