Рерайт 10 текстов

От работы с Анной остались только самые хорошие впечатления! Анна - великолепная копирайтер и рерайтер. Превосходный, простой и доступный слог, грамотность и высочайшая уникальность текстов выгодно отличают данного фрилансера от всех остальных. Из последних 50 копирайтеров и рерайтеров, с которыми приходилось работать Тупикина Анна (Morning93) - Абсолютно Лучшая! Очень рад, что однажды выбрал Анну исполнительницей проекта. Спасибо!!