Рерайт 10 текстов

Для доработки книг по строительству каркасных домов требуется авторы, разбирающиеся в теме и имеющие опыт работы в строительстве. Обязанности: - написание отдельных глав в готовую книгу - доработка и анализ имеющегося материала - проиллюстрировать текст фотографиями с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рейрайт 10 текстов. Количество символов примерно от 1000 до 2000. Тексты все разные по размеру. Оплата по факту, 1z за 1000 символов. Связь Скайп. Сроки 3-4 дня. Тематика психология, бизнес.
- Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Требуется рерайт статей, объем 20 шт. От Вас скорость и качество. Сроки 2 дня. Подробности в личкуЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется копирайтер для наполнения описаний категорий на сайте с фильмами. Пример категорий: Боевики Военные Детективы Детские Документальные Драмы Исторические и т.д. Всего 21 категория. Также необходимо описание для главной страницы сайта. Требуется уникальность от 95% по ETXT. Объем описаний: категории - 500 сбп, главная - 1000 сбп. ...Завершен11 лет назад
Срочно нужен рерайт сайта, т к гугл адвордс блокирует... Нужна работа под ключ Сайт дипвсем.ру (латиницей)) Если надо, скину ссылку по правилам для сайтов в данной категории, т к фразы курсовая на заказ, диплом на заказ и ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую, друзья. Ищу копирайтера, который сможет писать статьи-мануалы о движках для сайтов, плагинах для них и прочих мелочах. К примеру, это может быть статья об установке Wordpress, либо о том как вставить слайдер на ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется около 20 статей, тематика - налоговые вычеты. Объем одной статьи ~2000. Примерные темы (возможно, немного поменяются): 1) вычет при покупке квартиры (имущественный вычет); 2) вычет за обучение; 3) вычет за лечение; 4) обзорная статья по налоговым ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Необходим фрилансер(-ы) для рерайта описаний на следующую тематику: инструмент, сантехника, электрика т.д., все что связано со строительством. Оплата 60 руб. за 1000 знаков. Требования к рерайтингу: Размер описаний ~1000 знаков. Описания должны стремиться к 100% уникальности по Advego Plagiatus ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Необходим рирайт 24К текста на тему: "изготовление печатей и штампов", а так же "Торты на заказ"Завершен11 лет назад
Все тексты уникальные на 100% должны быть. Нужно около 10 текстов на сайт по перевозкам. Каждый текст по 3000 символов. Нужно около 100 статей для миралинкса, оформленные для загрузки в txt файлах. Оплата 1000 символов/1 wmzКопирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
Тема - спортивная. Задачи: - составление контент - плана, - ориентировочно 5-7 постов / неделя. Выбираем кандидатов по: 1. Примерам групп – интересуют только специалисты по работе SMM. 2. Желательно Украина или Россия, но с возможностью оперативной ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад