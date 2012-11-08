Продвижение сайтов, SEO - оптимизация, копирайтинг, рерайтинг

Наполняю сайты новостями и статьями (любой контентной информацией). Веду странички в социальных сетях. Администрирую сайты.

По образованию филолог, специфика иностранные языки. Длительное время занималась продажами разного рода услуг и товаров, освоила не малое число профессий, что сегодня помогает находить убедительные аргументы для написания самых разнообразных текстов.

Продвижением сайтов, SEO-оптимизацией, копирайтингом, рейтингом постоянно занимаюсь больше 3 лет. Пишу для людей, поэтому мои тексты легко читаются. Пользуюсь только официальными, проверенными источниками для сбора информации.

В комплексе действий по раскрутке сайтов входит:

- продвижение сайта в поисковых системах Яндекс и Google по списку ключевых фраз;

- контекстная реклама в системах Яндекс.Директ, Google.AdWords, Begun и других;

- аудит сайта для выявления ошибок и составления рекомендаций для продвижения;

- продвижение групп в социальных сетях.

e-mail: [email protected]