gospodareva

Анна gospodareva

 
35 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Продвижение сайтов, SEO - оптимизация, копирайтинг, рерайтинг

Наполняю сайты новостями и статьями (любой контентной информацией). Веду странички в социальных сетях. Администрирую сайты.

По образованию филолог, специфика иностранные языки. Длительное время занималась продажами разного рода услуг и товаров, освоила не малое число профессий, что сегодня помогает находить убедительные аргументы для написания самых разнообразных текстов.

Продвижением сайтов, SEO-оптимизацией, копирайтингом, рейтингом постоянно занимаюсь больше 3 лет. Пишу для людей, поэтому мои тексты легко читаются. Пользуюсь только официальными, проверенными источниками для сбора информации.

В комплексе действий по раскрутке сайтов входит:

- продвижение сайта в поисковых системах Яндекс и Google по списку ключевых фраз;

- контекстная реклама в системах Яндекс.Директ, Google.AdWords, Begun и других;

- аудит сайта для выявления ошибок и составления рекомендаций для продвижения;

- продвижение групп в социальных сетях.

e-mail: [email protected]

Тексты для сайтаАудит сайтаSEO-оптимизация
Отзывы заказчиков
dan_m
Дэн 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Копирайтеры/рерайтеры на сайт банковской тематики
10 баллов
Легко и приятно работать!
Ответный отзыв
Lore_lei
Дарья 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Рерайтер несложных текстов с исходниками
Анна - отличный исполнитель. Внимательный, аккуратный и креативный . Работаем с ней по переводу рецептов с английского языка. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
Очень приятно работать с Дарьей! Заказчик предельно ясно и точно объясняет задания по переводу и что немаловажно, Дарья тактична в обсуждении вопросов, касаемо работы. Это очень ценно.
Ответный отзыв
lidagabrisyuk
Лидия 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Ищу рерайтеров-новичков
Отличный работник. толковая, общительная и всегда готова учится чему то новому. была рада сотрудничать, так как с вашими работами было совсем мало проблем (единичные случаи). рекомендую работать с Анной, так как очень умная девушка и трудолюбивая.
На редкость толковый и отзывчивый работодатель! Четко сформировала задание, пунктуальна, приятно общаться и главное всегда есть время ответить на интерисующие вопросы, в том числе и по рерайту! Надеюсь, будем сотрудничать:)
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
нет рейтинга