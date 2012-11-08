Наполняю сайты новостями и статьями (любой контентной информацией). Веду странички в социальных сетях. Администрирую сайты.
По образованию филолог, специфика иностранные языки. Длительное время занималась продажами разного рода услуг и товаров, освоила не малое число профессий, что сегодня помогает находить убедительные аргументы для написания самых разнообразных текстов.
Продвижением сайтов, SEO-оптимизацией, копирайтингом, рейтингом постоянно занимаюсь больше 3 лет. Пишу для людей, поэтому мои тексты легко читаются. Пользуюсь только официальными, проверенными источниками для сбора информации.
В комплексе действий по раскрутке сайтов входит:
- продвижение сайта в поисковых системах Яндекс и Google по списку ключевых фраз;
- контекстная реклама в системах Яндекс.Директ, Google.AdWords, Begun и других;
- аудит сайта для выявления ошибок и составления рекомендаций для продвижения;
- продвижение групп в социальных сетях.
e-mail: [email protected]
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