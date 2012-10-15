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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за отлично выполненную работу! Александр сделал нам суперский дизайн, даже лучше чем мы могли ожидать)) Все на высшем уровне, быстро и без замечаний. Рекомендую. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо, за приятную работу)
Дизайн сайтов
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