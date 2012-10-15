Simplion

Александр Simplion

 
33 годаРоссия/Рязань
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
kalinapro
Никита 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта по грузоперевозкам
Спасибо за отлично выполненную работу! Александр сделал нам суперский дизайн, даже лучше чем мы могли ожидать)) Все на высшем уровне, быстро и без замечаний. Рекомендую. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо, за приятную работу)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $250
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Дизайн интерфейсов и игр
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от $200
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
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от $150
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
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от $150
нет рейтинга