Разработать дизайн сайта. Аналог http://tickets.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок216 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно разработать дизайн аналога сайта http://tickets.ua/ Заключаю партнерский договор с этим ресурсом.

Технически - полная аналогия. Сейчас в процессе написания технического задания (ТЗ)- но хочу уже ориентироватся в цене вопроса.

Вот примеры реализации партнёрских сайтов:

http://tickets.tochka.net/?utm_source=HomePage&utm_medium=MenuLinks&utm_campaign=MenuLinks

http://mtuservice.gov.ua/

http://samotur.net/

Особенно хочу отметить последний и первый.

Ищу порядочного фрилансера с солидным портфолио и отзывами на ресурсе

Дизайн для всех страниц (под ключ)!

Проект срочный. Сегодня к вечеру планирую дать старт разработке!

Спасибо. Связь - через лс

С уважением, Евгений Варава

13 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$150
2 дня
Быстрое исполнение, качественный результат, отличный стиль дизайна. Одним словом - профессионал!. Никому не рекомендую - сам буду пользоваться :)
Спасибо за проект. Все отлично. Работа принята. Предоплата, оплата вообще без проблем. Всем рекомендую как ответственного работодателя и приятного человека.

Заявки фрилансеров

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн (шаблон) для CMS WebAsyst

    Необходимо нарисовать шаблон сайта по продаже спецодежды и средств защиты, который базируется на CMS WebAsyst (ШопСкрипт). У меня есть примерное понимание как должно быть, но дизайнер должен быть не тупым ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн корпоративного сайта

    Необходим рестайлинг дизайна сайта с сохранением уже существующей концепции подачи контента. Проще говоря - суть оставить прежнюю, но подать ее по-другому, интереснее, необычнее и представительнее. Тематика сайта - инвестиционное агентство. Стиль - бизнес-минимализм, ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать шаблон для сайта cms Dle 9.5

    $250

    Сделать шаблон для сайта cms Dle 9.5 на тему сталкер . Обязательно: установить шаблон на сайт . Оплата после проверки работоспособности на сайте (по факту) . Скайп arturkalim . Оплата ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание главной страницы сайта "Шторофф"

    $250

    Для сайта надо сделать баннеры, кнопки, заголовки. Предоплата после утверждения нескольких деталей ( пару кнопок, пару баннеров).ТЗ прилагается к проекту.Пишите, после прочтения тз. Нужно сделать качественно и с любовью.Обязателен опыт в дизайне сайтов.С дизайнером, ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад