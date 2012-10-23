Нужно сделать дизайн Интернет-магазина одежды (тему) для Magento. Магазин не очень сложный. Просьба указывать ссылку на свое портфолио.
Разработать дизайн сайта. Аналог http://tickets.ua
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Нужно разработать дизайн аналога сайта http://tickets.ua/ Заключаю партнерский договор с этим ресурсом.
Технически - полная аналогия. Сейчас в процессе написания технического задания (ТЗ)- но хочу уже ориентироватся в цене вопроса.
Вот примеры реализации партнёрских сайтов:
http://tickets.tochka.net/?utm_source=HomePage&utm_medium=MenuLinks&utm_campaign=MenuLinks
Особенно хочу отметить последний и первый.
Ищу порядочного фрилансера с солидным портфолио и отзывами на ресурсе
Дизайн для всех страниц (под ключ)!
Проект срочный. Сегодня к вечеру планирую дать старт разработке!
Спасибо. Связь - через лс
С уважением, Евгений Варава
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо нарисовать шаблон сайта по продаже спецодежды и средств защиты, который базируется на CMS WebAsyst (ШопСкрипт). У меня есть примерное понимание как должно быть, но дизайнер должен быть не тупым ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходим рестайлинг дизайна сайта с сохранением уже существующей концепции подачи контента. Проще говоря - суть оставить прежнюю, но подать ее по-другому, интереснее, необычнее и представительнее. Тематика сайта - инвестиционное агентство. Стиль - бизнес-минимализм, ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Доработка части вебсайта.Завершен13 лет назад
- $250
Требуется разработать дизайн и логотип для конструктора сайтов на сервисе umi.ru Название сайта "5 минут" Примеры подобных сайта http://b-sait.com/ Нужно сделать в основном 3 ...Завершен13 лет назад
- $250
Сделать шаблон для сайта cms Dle 9.5 на тему сталкер . Обязательно: установить шаблон на сайт . Оплата после проверки работоспособности на сайте (по факту) . Скайп arturkalim . Оплата ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $300
Требуется разработка дизайна для сайта по грузоперевозкам. Кидайте ваши предложения, подробности обсужу с выбранным исполнителем.Завершен13 лет назад
- $250
Для сайта надо сделать баннеры, кнопки, заголовки. Предоплата после утверждения нескольких деталей ( пару кнопок, пару баннеров).ТЗ прилагается к проекту.Пишите, после прочтения тз. Нужно сделать качественно и с любовью.Обязателен опыт в дизайне сайтов.С дизайнером, ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $200
Требования к дизайну и содержание задачи: 1. 1-й/основной лендинг 2. страница заказа продукта с формой заказа 3. страница подписки на рассылку ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, Выбираем дизайнера для обновления дизайна сайта ks-perm.ru Условия: С Вас только главная страница в PSD. Мы переводим в RUR на Yandex M, на карточку, ...Завершен13 лет назад