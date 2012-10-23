Разработать дизайн сайта. Аналог http://tickets.ua

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно разработать дизайн аналога сайта http://tickets.ua/ Заключаю партнерский договор с этим ресурсом.

Технически - полная аналогия. Сейчас в процессе написания технического задания (ТЗ)- но хочу уже ориентироватся в цене вопроса.

Вот примеры реализации партнёрских сайтов:

http://tickets.tochka.net/?utm_source=HomePage&utm_medium=MenuLinks&utm_campaign=MenuLinks

http://mtuservice.gov.ua/

http://samotur.net/

Особенно хочу отметить последний и первый.

Ищу порядочного фрилансера с солидным портфолио и отзывами на ресурсе

Дизайн для всех страниц (под ключ)!

Проект срочный. Сегодня к вечеру планирую дать старт разработке!

Спасибо. Связь - через лс

С уважением, Евгений Варава