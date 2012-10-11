Нужно сделать дизайн Интернет-магазина одежды (тему) для Magento. Магазин не очень сложный. Просьба указывать ссылку на свое портфолио.
Дизайн (шаблон) для CMS WebAsyst
Необходимо нарисовать шаблон сайта по продаже спецодежды и средств защиты, который базируется на CMS WebAsyst (ШопСкрипт).
У меня есть примерное понимание как должно быть, но дизайнер должен быть не тупым исполнителем, которому нужно будет указывать на каждый пиксель. Нам нужно найти креативного визуализатора.
Исполнитель будет выбираться исключительно по портфолио, поэтому в своем предложении в обязательном порядке давайте ссылки на свои портфолио (даже если портфолио распологается тут). Без ссылок предложения сразу же будут отвергаться.
Так же шаблон необходимо будет натянуть на сайт.
Цену указывайте в комплексе за все, а в самом предложении цену прошу разбить на сам шаблон и тех. работы по адаптации.
Ссылку не даю, т.к. сайта как такового нет, и его можно будет сделать каким угодно (соответственно используя мощности Артикуса).
В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
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