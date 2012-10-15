Дизайн калькулятора

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Завершен18 заявок257 просмотров

нужен дизайн для сайта - doskov.ru , сам калькулятор будет взят отсюда - http://www.goodles.ru/show_calc_pil.php

пишите цены и сроки.

13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sevendy
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$10
2 дня
Дмитрий грамотный дизайнер! Работал и до этого с ним и как и прежде остался доволен. Спасибо ему.
Отличный заказчик, не первый раз работаю с ним. Только хорошее впечатление.

Заявки фрилансеров

sevendy
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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