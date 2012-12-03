Дизайн портала (приватно для stylemix)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка90 просмотров

Требуется качественный дизайн Регионального портала , с возможностью дальнейшего сотрудничества по его улучшению и расширению.

Имеются сайты отдельных тематик, которые планируется объединить в единый портал (сайты выступать будут в виде разделов данного портала) + дополнительно привлекать сайты-партнеры под общей эгидой.

Подробное описание и что необходимо сделать в прикрепленном файле.

Условия сотрудничества:

1. Стоимость работ по проекту составляет 200$.

2. На начальном этапе Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату в размере 30% от суммы, указанной в п.1. В случае отказа от сотрудничества со стороны Заказчика, предоплата не возвращается и остается у Исполнителя, В случае отказа от сотрудничества со стороны Исполнителя или затягивании срока работ более чем на 30%, Исполнитель обязуется вернуть предоплату Заказчику в полном объеме.

3. Исполнитель предоставляет заказчику первый вариант дизайна в течении 7 дней после совершения оплаты Заказчиком.

4. Правки принимаются до полного удовлетворения Заказчика, предоставленным дизайном.

5. После сдачи работ Исполнителем, Заказчику, последний обязуется оплатить оставшуюся сумму в срок не более чем 2 (два) дня.

6. Оплата работ производится на кошелек исполнителя в системе Webmoney.

7. Стороны обязуются оставить друг другу отзывы по результатам сотрудничества.

8. Все вышеуказанные в пп.1-7 моменты, обговорены Заказчиком с Исполнителем в предварительной переписке.

13 лет назад
lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$200
7 дней
Дизайн очень понравился - продумали все мелочи, как и хотелось. Рад был сотрудничеству.
Начали работать с Алексеем по проекту, честно говоря хочется побольше таких заказчиков. Проект прошел как по маслу - быстро, четко, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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