Разработать логотип , придумать оригинальную идею в зеленых тонах. Подробности – при личной связи.
Дизайн портала (приватно для stylemix)
Требуется качественный дизайн Регионального портала , с возможностью дальнейшего сотрудничества по его улучшению и расширению.
Имеются сайты отдельных тематик, которые планируется объединить в единый портал (сайты выступать будут в виде разделов данного портала) + дополнительно привлекать сайты-партнеры под общей эгидой.
Подробное описание и что необходимо сделать в прикрепленном файле.
Условия сотрудничества:
1. Стоимость работ по проекту составляет 200$.
2. На начальном этапе Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату в размере 30% от суммы, указанной в п.1. В случае отказа от сотрудничества со стороны Заказчика, предоплата не возвращается и остается у Исполнителя, В случае отказа от сотрудничества со стороны Исполнителя или затягивании срока работ более чем на 30%, Исполнитель обязуется вернуть предоплату Заказчику в полном объеме.
3. Исполнитель предоставляет заказчику первый вариант дизайна в течении 7 дней после совершения оплаты Заказчиком.
4. Правки принимаются до полного удовлетворения Заказчика, предоставленным дизайном.
5. После сдачи работ Исполнителем, Заказчику, последний обязуется оплатить оставшуюся сумму в срок не более чем 2 (два) дня.
6. Оплата работ производится на кошелек исполнителя в системе Webmoney.
7. Стороны обязуются оставить друг другу отзывы по результатам сотрудничества.
8. Все вышеуказанные в пп.1-7 моменты, обговорены Заказчиком с Исполнителем в предварительной переписке.
Выбранный исполнитель
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