Разработать логотип , придумать оригинальную идею в зеленых тонах. Подробности – при личной связи.
Требуется дизайн простой главной страницы
Требуется дизайн сайта - состоящий из одной главной страницы - очень простой (то, что понравилось и очень схоже по наполнению, можно посмотреть (soft.byndyu,ru). Назначение: страница группы разработчиков
Основная задача - умело вписать существующий логотип в подобный дизайн и подобрать цветовую гамму (кому нравится простота, со своей "изюминкой" и кто считает что сила в простоте - меня поймут).
Не должно быть фото и привзяки в к личности.
Список разделов предоставлю.
Футер и хидер - предложить варианты исполнения в соответствии с концепцией просто одной страницы.
Условия сотрудничества:
-------------------------------
1. Предоставляете варианты страницы
2. Дорабатываем до "упора", пока не скажу "все устраивает" (Заказчик я требовательный, но без идиотского фанатизма и бесконечных хотелок.)
3. Оплата по СБС или по факту после принятия работ (оплачиваю сразу же как сказал, что все устраивает).
Заявки подавать в формате Цена и срок.
PS: все вопросы-уточнения в личку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть идея запуска сайта по продаже писем от Деда Мороза! Хочу сделать красивый одностраничник - с формой заказа письма! Нравится http://idedmoroz.com/ .. По дизайну и ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно разработать дизайн аналога сайта http://tickets.ua/ Заключаю партнерский договор с этим ресурсом. Технически - полная аналогия. Сейчас в процессе написания технического задания (ТЗ)- но хочу уже ...Завершен13 лет назад
Нужно сделать дизайн Интернет-магазина одежды (тему) для Magento. Магазин не очень сложный. Просьба указывать ссылку на свое портфолио.Завершен13 лет назад
- $200
Требуется качественный дизайн Регионального портала , с возможностью дальнейшего сотрудничества по его улучшению и расширению. Имеются сайты отдельных тематик, которые планируется объединить в единый портал (сайты выступать будут в виде разделов данного портала) + ...Завершен13 лет назад
Необходимо нарисовать шаблон сайта по продаже спецодежды и средств защиты, который базируется на CMS WebAsyst (ШопСкрипт). У меня есть примерное понимание как должно быть, но дизайнер должен быть не тупым ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходим рестайлинг дизайна сайта с сохранением уже существующей концепции подачи контента. Проще говоря - суть оставить прежнюю, но подать ее по-другому, интереснее, необычнее и представительнее. Тематика сайта - инвестиционное агентство. Стиль - бизнес-минимализм, ...Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Доработка части вебсайта.Завершен13 лет назад
- $250
Требуется разработать дизайн и логотип для конструктора сайтов на сервисе umi.ru Название сайта "5 минут" Примеры подобных сайта http://b-sait.com/ Нужно сделать в основном 3 ...Завершен13 лет назад
- $250
Сделать шаблон для сайта cms Dle 9.5 на тему сталкер . Обязательно: установить шаблон на сайт . Оплата после проверки работоспособности на сайте (по факту) . Скайп arturkalim . Оплата ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад