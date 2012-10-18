Требуется дизайн простой главной страницы

Требуется дизайн сайта - состоящий из одной главной страницы - очень простой (то, что понравилось и очень схоже по наполнению, можно посмотреть (soft.byndyu,ru). Назначение: страница группы разработчиков

Основная задача - умело вписать существующий логотип в подобный дизайн и подобрать цветовую гамму (кому нравится простота, со своей "изюминкой" и кто считает что сила в простоте - меня поймут).

Не должно быть фото и привзяки в к личности.

Список разделов предоставлю.

Футер и хидер - предложить варианты исполнения в соответствии с концепцией просто одной страницы.

Условия сотрудничества:

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1. Предоставляете варианты страницы

2. Дорабатываем до "упора", пока не скажу "все устраивает" (Заказчик я требовательный, но без идиотского фанатизма и бесконечных хотелок.)

3. Оплата по СБС или по факту после принятия работ (оплачиваю сразу же как сказал, что все устраивает).

Заявки подавать в формате Цена и срок.

PS: все вопросы-уточнения в личку.