Требуется дизайн простой главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок234 просмотра

Требуется дизайн сайта - состоящий из одной главной страницы - очень простой (то, что понравилось и очень схоже по наполнению, можно посмотреть (soft.byndyu,ru). Назначение: страница группы разработчиков

Основная задача - умело вписать существующий логотип в подобный дизайн и подобрать цветовую гамму (кому нравится простота, со своей "изюминкой" и кто считает что сила в простоте - меня поймут).

Не должно быть фото и привзяки в к личности.

Список разделов предоставлю.

Футер и хидер - предложить варианты исполнения в соответствии с концепцией просто одной страницы.

Условия сотрудничества:

-------------------------------

1. Предоставляете варианты страницы

2. Дорабатываем до "упора", пока не скажу "все устраивает" (Заказчик я требовательный, но без идиотского фанатизма и бесконечных хотелок.)

3. Оплата по СБС или по факту после принятия работ (оплачиваю сразу же как сказал, что все устраивает).

Заявки подавать в формате Цена и срок.

PS: все вопросы-уточнения в личку.

13 лет назад
lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

katatonia
39 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Прекрасный дизайнер. Очень доволен работой. Екатерина все понимает с полуслова и проявляет инициативу там где нужно. Буду рад, если наше сотрудничество продолжится.
Очень понравилось сотрудничество. Заказчик четко знает, чего хочет. всегда на связи, приятен в общении, оплата была своевременная. Вобщем, одни плюсы! Надеюсь, еще поработаем!

Заявки фрилансеров

katatonia
39 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн одностраничника

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть идея запуска сайта по продаже писем от Деда Мороза! Хочу сделать красивый одностраничник - с формой заказа письма! Нравится http://idedmoroz.com/ .. По дизайну и ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн сайта. Аналог http://tickets.ua

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно разработать дизайн аналога сайта http://tickets.ua/ Заключаю партнерский договор с этим ресурсом. Технически - полная аналогия. Сейчас в процессе написания технического задания (ТЗ)- но хочу уже ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн портала (приватно для stylemix)

    $200

    Требуется качественный дизайн Регионального портала , с возможностью дальнейшего сотрудничества по его улучшению и расширению. Имеются сайты отдельных тематик, которые планируется объединить в единый портал (сайты выступать будут в виде разделов данного портала) + ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн (шаблон) для CMS WebAsyst

    Необходимо нарисовать шаблон сайта по продаже спецодежды и средств защиты, который базируется на CMS WebAsyst (ШопСкрипт). У меня есть примерное понимание как должно быть, но дизайнер должен быть не тупым ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн корпоративного сайта

    Необходим рестайлинг дизайна сайта с сохранением уже существующей концепции подачи контента. Проще говоря - суть оставить прежнюю, но подать ее по-другому, интереснее, необычнее и представительнее. Тематика сайта - инвестиционное агентство. Стиль - бизнес-минимализм, ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать шаблон для сайта cms Dle 9.5

    $250

    Сделать шаблон для сайта cms Dle 9.5 на тему сталкер . Обязательно: установить шаблон на сайт . Оплата после проверки работоспособности на сайте (по факту) . Скайп arturkalim . Оплата ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад