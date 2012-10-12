Добрый день,

Нужно сделать редизайн страницы. Скриншот страницы находится в архиве.

1) нужно будет поставить новый логотип (предоставим)

2) нужно будет изменить хедер и футер, сделать стильнее на ваше усмотрение.

3)Так же в аттачменте лежит картинка на химическую тему, надо будет ее обрезать 1920*525px, сделать у нее прозрачный фон; на сайте цвет ее будет меняться цсс файлом.

Мы аинтересованы как в фиксированное цене, так и в оплате почасовой за дизайн.

Работу желательно закончить в выходные. Рады всем заинтересованным. Присылайте свое портфолио и условия оплаты.

Спасибо!