нужен дизайн для сайта - doskov.ru , сам калькулятор будет взят отсюда - http://www.goodles.ru/show_calc_pil.php пишите цены и сроки.
Нужен небольшой редизайн
Есть работающий сайт. Нужно либо сделать редизайн существующего (поменять фон на белый, убрать отступ от шапки до главного блока), либо сделать новый дизайн. Простой – светлый, с простыми понятными элементами.
Пишите в скайп - darissimo2
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