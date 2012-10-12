Нужен небольшой редизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок145 просмотров

Есть работающий сайт. Нужно либо сделать редизайн существующего (поменять фон на белый, убрать отступ от шапки до главного блока), либо сделать новый дизайн. Простой – светлый, с простыми понятными элементами.

Пишите в скайп - darissimo2

13 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн калькулятора

    нужен дизайн для сайта - doskov.ru , сам калькулятор будет взят отсюда - http://www.goodles.ru/show_calc_pil.php пишите цены и сроки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть идея запуска сайта по продаже писем от Деда Мороза! Хочу сделать красивый одностраничник - с формой заказа письма! Нравится http://idedmoroz.com/ .. По дизайну и ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн сайта. Аналог http://tickets.ua

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно разработать дизайн аналога сайта http://tickets.ua/ Заключаю партнерский договор с этим ресурсом. Технически - полная аналогия. Сейчас в процессе написания технического задания (ТЗ)- но хочу уже ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется дизайн простой главной страницы

    Требуется дизайн сайта - состоящий из одной главной страницы - очень простой (то, что понравилось и очень схоже по наполнению, можно посмотреть (soft.byndyu,ru). Назначение: страница группы разработчиков Основная задача - умело вписать существующий логотип ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн портала (приватно для stylemix)

    $200

    Требуется качественный дизайн Регионального портала , с возможностью дальнейшего сотрудничества по его улучшению и расширению. Имеются сайты отдельных тематик, которые планируется объединить в единый портал (сайты выступать будут в виде разделов данного портала) + ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн (шаблон) для CMS WebAsyst

    Необходимо нарисовать шаблон сайта по продаже спецодежды и средств защиты, который базируется на CMS WebAsyst (ШопСкрипт). У меня есть примерное понимание как должно быть, но дизайнер должен быть не тупым ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн корпоративного сайта

    Необходим рестайлинг дизайна сайта с сохранением уже существующей концепции подачи контента. Проще говоря - суть оставить прежнюю, но подать ее по-другому, интереснее, необычнее и представительнее. Тематика сайта - инвестиционное агентство. Стиль - бизнес-минимализм, ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    13 лет назад