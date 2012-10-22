Дизайн для сайта - женского блога

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок192 просмотра

Требуется дизайн для сайта - womangrad.ru.

Основная концепция шапки по типу сайта http://www.msemena.ru/, (можно разместить указатель города аналогично zonagazona.ru (наш второй проект).

Структура и Подвал - дублирование основных разделов и подразделов меню как на сайте http://www.wmj.ru/vitrina-razvlechenia/#

Перечень основных разделов (задействованных в графике шапки):

Мода, Красота, Дети, Здоровье, Дом, Новости, Развлечения, Любовь и отношения, Еда и еще 2 резервных области на перспективу.

13 лет назад
marta777
Анна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$200
4 дня
Спасибо за проделанную работу. В полной мере удалось воплатить задумку. Антон знает свое дело!
Сотрудничеством доволен, четкое ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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