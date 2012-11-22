Добрый день, Нужно сделать редизайн страницы. Скриншот страницы находится в архиве. 1) нужно будет поставить новый логотип (предоставим) 2) нужно будет изменить хедер и футер, сделать стильнее на ваше усмотрение. ...
Персонально для Терещенко Анны
Сайт на кондитерскую тематику
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать заглушку для сайта агентства на основе фир.стиля. Заглушка нужна на то время, пока разрабатывается сам сайт. На этой заглушке д.б. кроме лого и текста, ссылка или окно под презентацию (в ppt или slideshere) ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется дизайн для сайта - womangrad.ru. Основная концепция шапки по типу сайта http://www.msemena.ru/, (можно разместить указатель города аналогично zonagazona.ru (наш второй проект). Структура и Подвал - дублирование основных разделов и подразделов меню как ...Завершен13 лет назад
- $50
Есть работающий сайт. Нужно либо сделать редизайн существующего (поменять фон на белый, убрать отступ от шапки до главного блока), либо сделать новый дизайн. Простой – светлый, с простыми понятными элементами. Пишите в скайп ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
нужен дизайн для сайта - doskov.ru , сам калькулятор будет взят отсюда - http://www.goodles.ru/show_calc_pil.php пишите цены и сроки.Завершен13 лет назад
- $50
Разработать логотип , придумать оригинальную идею в зеленых тонах. Подробности – при личной связи.Завершен13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть идея запуска сайта по продаже писем от Деда Мороза! Хочу сделать красивый одностраничник - с формой заказа письма! Нравится http://idedmoroz.com/ .. По дизайну и ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно разработать дизайн аналога сайта http://tickets.ua/ Заключаю партнерский договор с этим ресурсом. Технически - полная аналогия. Сейчас в процессе написания технического задания (ТЗ)- но хочу уже ...Завершен13 лет назад
Требуется дизайн сайта - состоящий из одной главной страницы - очень простой (то, что понравилось и очень схоже по наполнению, можно посмотреть (soft.byndyu,ru). Назначение: страница группы разработчиков Основная задача - умело вписать существующий логотип ...Завершен13 лет назад
- $200
Требуется качественный дизайн Регионального портала , с возможностью дальнейшего сотрудничества по его улучшению и расширению. Имеются сайты отдельных тематик, которые планируется объединить в единый портал (сайты выступать будут в виде разделов данного портала) + ...Завершен13 лет назад