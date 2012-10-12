Доработка/уникализация шаблона (ов)

Добрый день.

Имеется сайт/сайты на Wordpress в которых нужно доработать логотип/фон/шапку... Т.е. каким-то образом уникализировать паблик шаблоны.

Если найдём хорошее соотношение цены и качества - будем сотрудничать на постоянной основе, т.к. сайты есть и ещё будут прибавляться.

Тематика сайтов женская/детская. В будущем планируется ещё и оконная/авто тематика.

Логотипы - по сути адрес/название сайта просто красивыми шрифтом/фоном/цветом/эффектом. Поэтому конечно за логотипы даже по 20$ - дорого.

Подробности при личном общении в icq 892090.