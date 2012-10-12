Доработка/уникализация шаблона (ов)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки120 просмотров

Добрый день.

Имеется сайт/сайты на Wordpress в которых нужно доработать логотип/фон/шапку... Т.е. каким-то образом уникализировать паблик шаблоны.

Если найдём хорошее соотношение цены и качества - будем сотрудничать на постоянной основе, т.к. сайты есть и ещё будут прибавляться.

Тематика сайтов женская/детская. В будущем планируется ещё и оконная/авто тематика.

Логотипы - по сути адрес/название сайта просто красивыми шрифтом/фоном/цветом/эффектом. Поэтому конечно за логотипы даже по 20$ - дорого.

Подробности при личном общении в icq 892090.

WordPress
13 лет назад
valikoko
Василий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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