Добрый день, Нужно сделать редизайн страницы. Скриншот страницы находится в архиве. 1) нужно будет поставить новый логотип (предоставим) 2) нужно будет изменить хедер и футер, сделать стильнее на ваше усмотрение. ...
Доработка/уникализация шаблона (ов)
Добрый день.
Имеется сайт/сайты на Wordpress в которых нужно доработать логотип/фон/шапку... Т.е. каким-то образом уникализировать паблик шаблоны.
Если найдём хорошее соотношение цены и качества - будем сотрудничать на постоянной основе, т.к. сайты есть и ещё будут прибавляться.
Тематика сайтов женская/детская. В будущем планируется ещё и оконная/авто тематика.
Логотипы - по сути адрес/название сайта просто красивыми шрифтом/фоном/цветом/эффектом. Поэтому конечно за логотипы даже по 20$ - дорого.
Подробности при личном общении в icq 892090.
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