Доработка psd макета заказчика

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок238 просмотров

Есть макет заказчика который нужно немного допилить перед версткой. Верстка будет резиновая, соотв. нужно будет:

- сделать размер холста 1920 пкс по ширине (дотянуть фон до этой ширины)

- все остальные элементы уменьшить в размерах так, чтобы они поместились на ширине 1024 пкс (при верстке левая колонка с фото в шапке будет слева, лого оставим по центру, а дома будут тянуться вправо)

- меню в левой колонке сделать 200 пкс по ширине

- соразмерно уменьшить все текстовые надписи

- в шапке подложка голубая полупрозрачная - расятнуть на всю ширину шапки

13 лет назад
Alex_Revo
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Отличная работа, все быстро и в полном соответствии с заданием.
Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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