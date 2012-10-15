Доработка psd макета заказчика

Есть макет заказчика который нужно немного допилить перед версткой. Верстка будет резиновая, соотв. нужно будет:

- сделать размер холста 1920 пкс по ширине (дотянуть фон до этой ширины)

- все остальные элементы уменьшить в размерах так, чтобы они поместились на ширине 1024 пкс (при верстке левая колонка с фото в шапке будет слева, лого оставим по центру, а дома будут тянуться вправо)

- меню в левой колонке сделать 200 пкс по ширине

- соразмерно уменьшить все текстовые надписи

- в шапке подложка голубая полупрозрачная - расятнуть на всю ширину шапки