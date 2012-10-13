Сокращатель URL

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Закрыт4 заявки160 просмотров

Здравствуйте, Фрилансер.

Меня зовут Марк.

Есть проект для вас:

Мне нужно создать с 0 сервис Сокращатель URL.

То есть дизайн + верстка + программирования (PHP + MySQL).

С использованием Google API.

Прошу обращаться в ЛС, Оставляйте свою цену, информацию, скрокы, технологии по которым это будете делать.

С уважением, Марк.

MySQLPHP
13 лет назад
magazine_pro
Ментрис 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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