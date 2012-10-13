Необходимо переработать/адаптировать шаблон Joomla под Virtuemart. Организовать вывод и выбор категорий и товаров Virtuemart точно так же, как это выполнено в шаблоне. При наведении на категорию/товар появляется краткое описание. ...
Сокращатель URL
Здравствуйте, Фрилансер.
Меня зовут Марк.
Есть проект для вас:
Мне нужно создать с 0 сервис Сокращатель URL.
То есть дизайн + верстка + программирования (PHP + MySQL).
С использованием Google API.
Прошу обращаться в ЛС, Оставляйте свою цену, информацию, скрокы, технологии по которым это будете делать.
С уважением, Марк.
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