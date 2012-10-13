Требуется доработать дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок121 просмотр

сайт файл обменника

логотип сделать

заменить цвета в темных тонах и немного светлых на всех картинках.

ICQ 643565495

13 лет назад
Exompies
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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