Нарисовать дизайн главной страницы мебельного интернет магазина. бюджет 4000 руб.
Дизайн сайта, приватно для Maksak
Нужно разработать дизайн сайта.
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+ форма заказа (несколько полей)
подробности в приложении
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