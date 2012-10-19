Дизайн трех шаблонов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок221 просмотр

В приложении pdf-файл, на основе его предложить нормальный дизайн, используя блоки и цветовые решения из файла. И предложить еще одну страницу макета сайта, используя блоки функциональности и приблезительные цветовые гаммы, представленные на официальном сайте: http://www.grishkyan.ru

13 лет назад
kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$60
1 день
Все сделано вовремя и качественно. Никаких проблем. Спасибо за работу.
Приятно общаться, комфортно работать. Оплата в срок. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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