Изменение шапки сайта

Необходимо уменьшить высоту шапки сайта, создав новую картинку.

Сайт: mapsshop.ru

Будет можно передвинуть некоторые элементы выше, чтобы поднять основную часть сайта, так как на данный момент посетителю приходится прокручивать колесико мыши, чтобы увидеть информацию.

На данный момент 254 px - высота

Нужно сделать чуть больше 100 px

Лучше 100.