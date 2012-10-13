Переработка шаблона Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки130 просмотров

Необходимо переработать/адаптировать шаблон Joomla под Virtuemart.

Организовать вывод и выбор категорий и товаров Virtuemart точно так же, как это выполнено в шаблоне.

При наведении на категорию/товар появляется краткое описание.

Добавить:

- место под логотип;

- модуль корзины;

- обратную связь.

В Virtuemart на странице товаров помимо кнопки просмотра деталей товара, необходимо добавить кнопку "Купить", чтоб при ее нажатии товар сразу попадал в корзину.

При переходе на сайт должно выводиться всплывающее окно для подтверждения возраста посетителя.

Joomla
13 лет назад
NewZakaz
Денис 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

antonov85
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-3)
13 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

antonov85
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-3)
13 лет назад

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