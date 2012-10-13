Переработка шаблона Joomla

Необходимо переработать/адаптировать шаблон Joomla под Virtuemart.

Организовать вывод и выбор категорий и товаров Virtuemart точно так же, как это выполнено в шаблоне.

При наведении на категорию/товар появляется краткое описание.

Добавить:

- место под логотип;

- модуль корзины;

- обратную связь.

В Virtuemart на странице товаров помимо кнопки просмотра деталей товара, необходимо добавить кнопку "Купить", чтоб при ее нажатии товар сразу попадал в корзину.

При переходе на сайт должно выводиться всплывающее окно для подтверждения возраста посетителя.