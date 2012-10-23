Усовершенствование дизайна сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок221 просмотр

Куплен готовый дизайн главной страницы. Есть все исходники, psd, html файл.

1. Необходимо внести изменения:

- более чётко дорисовать некоторые элементы.

- подобрать и изменить цвета некоторых элементов.

2. Создать внутреннюю станицу.

На выходе нужен psd.

Более детально по работе и цене обсуждаю с кандидатами.

Пишем строго в проект.

HTML
13 лет назад
sukrona
44 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sommita
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Хочу сказать спасибо за работу. Всё сделано быстро, качественно, в соответствии с техническим заданием. Дизайн сайта понравился!
Супер порядочный и ответственный заказчик. Четкая постановка задачи, мгновенная оплата, приятное общение. Осталась очень довольна сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

sommita
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сокращатель URL

    Здравствуйте, Фрилансер. Меня зовут Марк. Есть проект для вас: Мне нужно создать с 0 сервис Сокращатель URL. То есть дизайн + верстка + программирования (PHP + MySQL). С ...

    MySQLPHP
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переработка шаблона Joomla

    $250

    Необходимо переработать/адаптировать шаблон Joomla под Virtuemart. Организовать вывод и выбор категорий и товаров Virtuemart точно так же, как это выполнено в шаблоне. При наведении на категорию/товар появляется краткое описание. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн трех шаблонов

    $100

    В приложении pdf-файл, на основе его предложить нормальный дизайн, используя блоки и цветовые решения из файла. И предложить еще одну страницу макета сайта, используя блоки функциональности и приблезительные цветовые гаммы, представленные на официальном сайте: http://www.grishkyan.ru

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изменение шапки сайта

    $50

    Необходимо уменьшить высоту шапки сайта, создав новую картинку. Сайт: mapsshop.ru Будет можно передвинуть некоторые элементы выше, чтобы поднять основную часть сайта, так как на данный момент посетителю приходится прокручивать колесико мыши, чтобы увидеть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Мелкие доработки

    $50

    Требуется дизайнер+верстальщик для мелких доработок 1. Оформить калькулятор http://taobao-cn.ru/index.php?page1=cal Как http://www.taobao.ru.com/dostavka-i-oplata/#result-calc 2. Сделать дизайн картинок по выбору размеров Показывайте работы

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • WP шаблон редактировать

    Доброго времени суток. Есть шаблон, но нужно с ним поработать. 1. Немного поработать с цветовой гаммой. 2. Немного придется поработать с css, а именно, имеется выпадающее меню, выпадает ...

    CSSWordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать дизайн для сайта или скопировать

    $15

    Нужно скопировать дизайн для сайта и поставить на мой движек.Есть сайт на котором есть дизайн который меня устраивает.Его можно скопировать,а картинки и фон я потом заменю сам.Главное чтобы он был точно такой же или почти ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад