Дизайн для социальной сети игровой тематики

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок237 просмотров

Нужно сделать дизайн для социальной сети игровой тематики:

1. Главная страница + одна внутренняя - бюджет $100

2. Логотип - бюджет $50-60

3. дизайн одной страницы профиля пользователя под игру World of warcraft (в последствии будут заказываться дизайны профилей под другие игры) - бюджет $50

Подробности в переписке.

Желательно наличие интереса к дизайну игровой тематики и соответствующих работ в портфолио.

13 лет назад
chuvashev
38 лет
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

sidpk2009
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Сделал хороший логотип по приемлемой цене. Было предоставлено несколько интересных вариантов. Всё отлично - рекомендую к сотрудничеству.
Очень хороший заказчик.Задача поставлена чётко,справедливые замечания,своевременная оплата.Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

sidpk2009
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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