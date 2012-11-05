Нужен очень качественный детский дизайн интернет-магазина. Бюджет большой - от 1000$, по-этому нужен толковый исполнитель. Требования: - простота(должен розобратся даже ребёнок); - креатив; - ваш взгляд ...
Дизайн для социальной сети игровой тематики
Нужно сделать дизайн для социальной сети игровой тематики:
1. Главная страница + одна внутренняя - бюджет $100
2. Логотип - бюджет $50-60
3. дизайн одной страницы профиля пользователя под игру World of warcraft (в последствии будут заказываться дизайны профилей под другие игры) - бюджет $50
Подробности в переписке.
Желательно наличие интереса к дизайну игровой тематики и соответствующих работ в портфолио.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
в прикрепленном файле примерный образец того что мне нужно. а по ссылке http://spahealth.ru/magazin - то что получается. Нужен человек который дружит не только с дизайном, но и с кодом html . ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт13 лет назад
Разработка уникального дизайна для туристического проекта.Завершен13 лет назад
Необходимо разработать дизайн коммерческого сайта. Тема проекта- финансы. Также необходимо произвести аудит юзабили сайта.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, дорогой Фрилансер. Открывается новая Веб - студия. В студию нужны разработчики по проектно. PhotoShop Илюстратор HTML (5) CSS (3) JavaScript (jQuery, AJAX) PHP MySQL ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Куплен готовый дизайн главной страницы. Есть все исходники, psd, html файл. 1. Необходимо внести изменения: - более чётко дорисовать некоторые элементы. - подобрать и изменить цвета некоторых элементов. ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте, Фрилансер. Меня зовут Марк. Есть проект для вас: Мне нужно создать с 0 сервис Сокращатель URL. То есть дизайн + верстка + программирования (PHP + MySQL). С ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо переработать/адаптировать шаблон Joomla под Virtuemart. Организовать вывод и выбор категорий и товаров Virtuemart точно так же, как это выполнено в шаблоне. При наведении на категорию/товар появляется краткое описание. ...Закрыт13 лет назад
сайт файл обменника логотип сделать заменить цвета в темных тонах и немного светлых на всех картинках. ICQ 643565495Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $170
Нужно разработать дизайн сайта. главная + страница категории + карточка + форма заказа (несколько полей) подробности в приложенииЗавершен13 лет назад