Дизайн сайта + баннеры, лого.

Проблема проекта – я не знал на 100% чего я хочу от дизайна. Но Александр сделал все как я и хотел – простой функциональный и красивый дизайн детского сайта. Конечно, иногда возникали разногласия, но в том то и вся прелесть! Только в таких ситуациях создаются шедевры. Ещё очень понравилось, что Александр всегда на связи – если взялся, то до конца. Проект, в основном, был сделан где-то за 3 дня, а все остальное время – 4 дня, все было доделано до идеала. И ГЛАВНОЕ – НЕ ПО ШАБЛОНУ! Очень понравился исполнитель, рекомендую всем! Да и сам ещё поручу именно ему другие проекты.