Дизайн сайта + баннеры, лого.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен43 заявки315 просмотров

Нужен очень качественный детский дизайн интернет-магазина.

Бюджет большой - от 1000$, по-этому нужен толковый исполнитель.

Требования:

- простота(должен розобратся даже ребёнок);

- креатив;

- ваш взгляд профессионального дизайнера.

Оставляйте свои объективные цены за интернет-магазин.

ТЗ вышлю лучшему исполнителю.

13 лет назад
Galahad
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$1500
15 дней
Проблема проекта – я не знал на 100% чего я хочу от дизайна. Но Александр сделал все как я и хотел – простой функциональный и красивый дизайн детского сайта. Конечно, иногда возникали разногласия, но в том то и вся прелесть! Только в таких ситуациях создаются шедевры. Ещё очень понравилось, что Александр всегда на связи – если взялся, то до конца. Проект, в основном, был сделан где-то за 3 дня, а все остальное время – 4 дня, все было доделано до идеала. И ГЛАВНОЕ – НЕ ПО ШАБЛОНУ! Очень понравился исполнитель, рекомендую всем! Да и сам ещё поручу именно ему другие проекты.
Было очень интересно работать над данным проектом. Спасибо за заказ! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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