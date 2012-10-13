Редизайн страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка256 просмотров

в прикрепленном файле примерный образец того что мне нужно.

а по ссылке http://spahealth.ru/magazin - то что получается.

Нужен человек который дружит не только с дизайном, но и с кодом html .

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Решил дополнить вчерашнее сообщение:

Как я и говорил ближайшем будущем нужен будет сайт под ключ, тематика сайта автозагар,(домен уже приобритен, находимсв поисках кондидатов).

В данный момент,задача такая6 Разместить на существующем сайте информацию так, чтобы было понятно :1. что товар эксклюзивный.2. характеристики его уникальны. и тп...товар для которого все это нужно сделать, это кабина для авто загара, мы эксклюзивные дистрибьюторы в России, и кабина эта уникальна по своим характеристикам. Поэтому это все (дистрибьюторство , характеристики) нужно выделить. Как это должно выглядеть примерно понимаю, но технически реализовать не могу....

Сообщение от 13.09:

Добрый день, нужен редизайн страницы.

- Необходимо "правильно" разместить информацию о товаре. Для основных характеристик товара разработать иконки. В дальнейшей перспективе создать сайт для этого продукта.

Ссылка на товар страницы http://spahealth.ru/magazin

HTML
13 лет назад
shonshon1980
Олег 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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