в прикрепленном файле примерный образец того что мне нужно.

а по ссылке http://spahealth.ru/magazin - то что получается.

Нужен человек который дружит не только с дизайном, но и с кодом html .

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Решил дополнить вчерашнее сообщение:

Как я и говорил ближайшем будущем нужен будет сайт под ключ, тематика сайта автозагар,(домен уже приобритен, находимсв поисках кондидатов).

В данный момент,задача такая6 Разместить на существующем сайте информацию так, чтобы было понятно :1. что товар эксклюзивный.2. характеристики его уникальны. и тп...товар для которого все это нужно сделать, это кабина для авто загара, мы эксклюзивные дистрибьюторы в России, и кабина эта уникальна по своим характеристикам. Поэтому это все (дистрибьюторство , характеристики) нужно выделить. Как это должно выглядеть примерно понимаю, но технически реализовать не могу....

Сообщение от 13.09:

Добрый день, нужен редизайн страницы.

- Необходимо "правильно" разместить информацию о товаре. Для основных характеристик товара разработать иконки. В дальнейшей перспективе создать сайт для этого продукта.

Ссылка на товар страницы http://spahealth.ru/magazin