shonshon1980

$100
В прикрепленном файле примерный образец того что мне нужно. , а по ссылке http://spahealth.ru/magazin — то что получается. Нужно сделать так как задумано или еще лучше.
HTML-верстка10 заявок
Закрыт
11 лет назад
В прикрепленном файле примерный образец того что мне нужно. , а по ссылке http://spahealth.ru/magazin — то что получается. Нужно сделать так как задумано или еще лучше.
в прикрепленном файле примерный образец того что мне нужно. а по ссылке http://spahealth.ru/magazin - то что получается. Нужен человек который дружит не только с дизайном, но и с кодом html . ---------------------------------------------------------------------------- Решил дополнить вчерашнее сообщение: Как я ...