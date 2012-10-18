shonshon1980

Олег shonshon1980

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Верстка

    $100

    В прикрепленном файле примерный образец того что мне нужно. , а по ссылке http://spahealth.ru/magazin — то что получается. Нужно сделать так как задумано или еще лучше.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн страницы

    $100

    в прикрепленном файле примерный образец того что мне нужно. а по ссылке http://spahealth.ru/magazin - то что получается. Нужен человек который дружит не только с дизайном, но и с кодом html . ---------------------------------------------------------------------------- Решил дополнить вчерашнее сообщение: Как я ...

    HTML
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад