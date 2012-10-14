Приватный проект для Скарлатов Алан (skarlatov)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка95 просмотров

Разработка уникального дизайна для туристического проекта.

13 лет назад
nordell
48 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

skarlatov
Алан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
13 лет назад
$50
3 дня
Спасибо за выполненную работу в срок. Данный исполнитель, без особых проблем и непонятнок, сделал желаемый результат. Рекомендую как ответственного исполнителя, который к тому же работает без предоплат.
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

skarlatov
Алан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
13 лет назад

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